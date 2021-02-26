В Орловской области помогут самым слабым школам

Проект адресной помощи затронет 41 орловскую школу.

Речь идет о масштабном проекте федерального уровня, который называется «Проект 500+». Как сообщает образовательный портал Орловской области, он направлен на оказание адресной помощи школам с низкими образовательными результатами. Кураторы для слабых школ уже назначены, проведены так называемые установочные мероприятия и анкетирование «участников образовательных отношений для формирования рисковых профилей школ».

Проект реализует Федеральный институт оценки качества образования. Соответственно, в Орловской области его курирует Региональный центр оценки качества образования. Адресная помощь будет оказана в рамках федерального проекта «Современная школа». Ежегодно ее будут получать по 3000 школ из 84 субъектов РФ.

В Орловской области для участия в данном проекте на 2021 год была выбрана 41 общеобразовательная организация. Выбор был сделан на основании данных мониторинга успеваемости и независимых оценочных процедур 2020 года. Выбор пал на школы, ученики которых показали наихудшие результаты по итогам проведенных в прошлом году Всероссийских проверочных работ, а также сдачи итоговых экзаменов учащимися 9-х и 11-х классов.

Как следует из паспорта проекта, задача помощи школам с рисками низких результатов состоит в повышении эффективности организации работы на всей управленческой вертикали: школьном, муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Отталкиваются же авторы проекта от мнения о том, что «с рядом принципиальных вызовов, таких как ресурсные дефициты, локальный социальный и экономический контекст, образовательная организация не может справиться в одиночку».

«Проблема поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для всех субъектов Российской Федерации, — говорится на сайте проекта. — Орловская область, как и другие регионы, на протяжении нескольких лет осуществляет идентификацию таких школ, реализует мероприятия, направленные на улучшение образовательной ситуации в них (курсы повышения квалификации, методическая поддержка, улучшение условий реализации основной образовательной программы)».

ИА «Орелград»