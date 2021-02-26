В Орловской области вынесли 9 оправдательных приговоров

26.2.2021 | 7:00 Закон и порядок, Новости, Общество

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Три из них затем были отменены судом вышестоящей инстанции.

В Орловском областном суде подведены итоги работы судов общей юрисдикции в 2020 году. С основным докладом выступила председатель облсуда Елена Суворова. По ее словам, в минувшем году сохранилась тенденция на уменьшение числа осужденных. Всего за год обвинительные приговоры были вынесены в отношении 2138 подсудимых. Елена Суворова отметила, что данный показатель почти на 14 процентов меньше, чем в 2019 году.

По ее словам, в 2020-м в Орловской области было оправдано 9 человек, в том числе четверо – по делам частного обвинения. Однако она отметила, что три оправдательных приговора из девяти затем были отменены судом вышестоящей инстанции. Кроме того, в отношении 960 человек уголовные дела прекращены, причем в отношении восьми человек — по реабилитирующим основаниям.

«Почти половина дел (47 процентов) рассмотрено судами в особом порядке, — рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. — Продолжает увеличиваться количество лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено в связи с назначением судебного штрафа, в 2020 году – на 26 процентов».

Кроме того, районными судами было рассмотрено три уголовных дела с участием присяжных заседателей. Во всех случаях подсудимые были признаны виновными. На основании вердикта присяжных суды назначили наказание трем подсудимым.

ИА «Орелград»

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