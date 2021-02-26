Желанный патент: кому можно и при каких условиях

Региональные власти определили размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, а также установили предельные параметры для отдельных видов экономической деятельности для применения патентной системы налогообложения.

Такое право субъекты РФ получили в связи с поправками, внесёнными в ноябре 2020 года в Налоговый кодекс страны. Снятие ограничений по базовому уровню, который в прошлом году составлял 1 млн рублей, во многом расширит возможности ИП.

Размера ПВГД с этого года устанавливается региональным законодательством, исходя из средней численности наёмных работников, единицы автотранспортных средств, ихгрузоподъёмности, общей площади сдаваемых в аренду помещений, и ряда иных параметров – для каждого вида деятельности предусмотрены свои правила.

В Орловской области предельные параметры для отдельных видов экономической деятельности,применяющих патентную систему налогообложения определены следующим образом:

— общая площадь сдаваемых в аренду или наём собственных или арендованных жилых помещений и (или) нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков, не может превышать 1500 кв.м.;

— общее количество автотранспортных средств и судов водного транспорта у предпринимателя не может превышать 15 ед.;

— общее количество объектов стационарной и нестационарной торговой сети не может превышать 10 ед.;

— общая площадь стоянки для транспортных средств не может превышать 3 000 кв. м.

Что важно – ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с этого года увеличены с 50 до 150 кв. м. Это позволит розничным точкам общепита и продаж, которые применяли ЕНВД, безболезненно перейти на патентную систему.

Для основной части видов предпринимательской деятельности (85 из 95) размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода установлен на ИП без наёмных работников и на единицу средней численности наёмных работников. Для 9 видов – в зависимости от количества транспортных средств, квадратных метров площади объекта. Что касается вопросов аренды, то здесь в расчёт берётся 1 кв. м. площади сдаваемого в аренду жилого, нежилого помещения (включая выставочные залы, складские помещения), а также земельного участка.

Кроме того, для единого размера ПВГД в одном патенте объединены виды предпринимательской деятельности в области животноводства, растениеводства, а также услуги, предоставляемые в данных областях.

Новые условия патентной системы при внимательном изучении и грамотном использовании позволяют бизнесу снизить налоговую нагрузку. Бесплатные консультации орловские предприниматели могут получить в центре «Мой бизнес» по телефону: (4862) 44-30-20. Документ с тезисами по новому патенту можно посмотреть на сайте msb—orel.ru.

ИА «Орелград»