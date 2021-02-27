Где поиграть в Lineage 2?

Когда‑то корейская Lineage 2 была абсолютным фаворитом геймеров: в неё рубились сутками напролёт. Затем подросших игроков засосал быт, и на «Линейку» не осталось времени. В 2019 году появилась Lineage 2 Essence, а с ней и возможность вернуться в тот самый «ламповый» фантастический мир без ущерба для реала.

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Слово Essence в названии новой версии ясно даёт понять, что она сочетает в себе всё лучшее из Lineage 2. Яркие PvP‑бои между игроками, классический сеттинг, знакомая и любимая вселенная — всё это радует глаз и греет душу. Игровая механика та же, и прокачка по‑прежнему основа геймплея. Но зато теперь автобой будет расправляться с монстрами вместо вас, а попасть на высокие уровни, где всё самое интересное, можно быстрее, чем в прошлой версии. А ещё здесь есть кланы и альянсы, осады замков и самодостаточные классы.

Яркие анимации, бурлящий адреналин: каждое сражение в Lineage 2 — уникальный опыт. В бою стоит думать наперед, ведь у врагов всегда есть в запасе приемы и экипировка, которые защитят их от неминуемой гибели и позволят перевернуть ход битвы в свою пользу.

Lineage 2 — одна из известнейших MMORPG от корейской компании NCSoft, пережившая множество дополнений и изменений. События игры разворачиваются на континенте Аден, состоящем из южного Королевства Аден и северного Королевства Элмор за 150 лет до событий первой части игры. Игроки могут выбрать одну из множества уникальных рас, и выбрать одну из профессий, каждая из которых имеет свои возможности и слабости. Стартовый класс не накладывает на игрока ограничений в плане PvP, присоединения к гильдиям или чего-то подобного, как это реализовано, например, в Aion.