Главному орловскому правозащитнику расскажут о нарушениях за решеткой

УФСИН и уполномоченный по правам человека договорились о сотрудничестве.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, глава этого ведомства Владимир Волосевич провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в регионе Александром Лабейкиным. Итогом беседы стало заключение соглашения о взаимодействии. Напомним, несколько дней назад подобное соглашение ведомство заключило и с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным.

Что касается нового документа, то он предусматривает взаимодействие сторон по соблюдению и защите прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Для этого будет использоваться целый ряд инструментов. Так, предусмотрена возможность взаимного обмена информацией, проведение выездов, совместное изучение и рассмотрение жалоб, обмен текущей информацией о нарушениях прав и законных интересов людей, содержащихся под стражей.

«Документ также определяет важность взаимодействия с общественными объединениями по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, — отметили в УФСИН. — Подписанное соглашение — еще один важный шаг в укреплении соблюдения прав и свобод человека в уголовно-исполнительной системе области, а также основа для еще более продуктивной совместной работы».

Добавим, что подобные соглашения указанные стороны заключали и ранее. В ближайшее время региональный омбудсмен представит годовой доклад об итогах своей деятельности. Один из разделов в нем будет посвящен защите прав осужденных.

ИА «Орелград»