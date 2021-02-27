Как купить квартиру в Киеве?

Человек изначально стремится к комфорту и душевному спокойствию, и первое, что способствует счастливой и полноценной жизни — собственное жилье, в котором уютно, свободно и безопасно.

Тенденции таковы, что люди, мечтая о лучшей жизни, переселяются из сел в ближайший районный центр, а жители областных центров на перспективу переезжают поближе к столице. Обсудим азы выбора квартиры в большом городе — тема посвящается всем желающим купить квартиру в Киеве. Подробнее про то, как проходит продажа квартир Киев, можно узнать по ссылке на профильном сайте.

Если бы вы работали с риелтором, то это были бы первые вопросы, которые он вам задал. Ответить на эти вопросы важно для того, чтобы понять, в каких рамках искать квартиру, поскольку, если ввести в строку запрос «купить квартиру Киев», Google вам выдаст больше 10 млн результатов. На то, чтобы только просмотреть все эти варианты, у нас уйдет несколько лет.

Намного проще и понятнее будет искать, например, 2-комнатную квартиру бюджетом в $50 000 в Соломенском районе Киева. Под этим запросом Google предложит 40 000 вариантов. Таким образом, только благодаря заданным рамкам количество предлагаемых вариантом уменьшилось в десятки раз.

Если действительно решитесь воспользоваться услугами риелтора, рекомендую выписать телефоны агентств недвижимости в вашем городе и везде оставить заявку: «Хочу купить квартиру по такой цене в таком районе, требования следующие…». Не бойтесь называть свою цену, даже если считаете, что она занижена. Одна моя знакомая рассказывала случай, когда пять лет назад обзванивала все агентства недвижимости и называла низкую цену на квартиру в Подольском районе. На другом конце провода ей, мягко говоря, отвечали, что это «сказочно-низкая» цена, и за такие деньги квартиру в Киеве не купить. Однако уже через пару недель благодаря сложившимся обстоятельствам, моя знакомая купила квартиру на Подоле по названной ею цене. А все из-за того, что продавец жилья срочно уезжал на ПМЖ заграницу и ему немедленно требовались деньги.

И, правда, иногда квартиры отдают намного дешевле. Риелторы приводили в пример ситуации, когда у продавцов случаются форс-мажоры (требуются срочные деньги на лечение, бизнес и т.п.), тогда они существенно понижают цену и квартира «уходит» в этот же день.