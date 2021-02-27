Парк Пушкина под Орлом обновят за 49 миллионов

Финансирование будет обеспечено в рамках программы благоустройства.

Администрация Малоархангельского района приступила к поиску подрядчика для выполнения работ по благоустройству парки имени Пушкина. Он расположен в административном центре, городе Малоархангельске. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,985 миллиона рублей. Финансирование выделено в рамках проекта создания комфортной городской среды «Малоархангельский парк».

Начало работ запланировано с даты заключения контракта с подрядчиком, их окончание назначено на 1 октября 2021 года. Примечательно, что одним из обязательных требований к подрядчику станет установка камер видеонаблюдения, при помощи которых местные жители смогут в режиме онлайн следить за проведением работ.

Судя по техническому заданию, парк имени Пушкина преобразится весьма заметно. Подрядчику предстоит смонтировать 15 крупных объектов, включая несколько видов качелей и детских игровых комплексов, предназначенных для детей в возрасте от двух лет и старше. Кроме того, в парке должно появиться несколько арт-объектов, которые наверняка привлекут внимание как местных жителей, так и гостей города.

Одним из них станет свадебный навес. Согласно описанию, этот арт-объект должен представлять собой сварную металлическую конструкцию, обшитую ламелями из термодревесины. Использованная для его окрашивания краска должна обладать «атмосферостойкостью, устойчивостью к воздействию моющих средств и иметь высокую ударопрочность». Кроме того, она должна быть устойчива при минимальной температуре ниже минус 40°С. Также в парке планируется установить арку и большой деревянный колодец.

ИА «Орелград»