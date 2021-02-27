Плохие дороги под Орлом унесли уже три жизни

Неудовлетворительные дорожные условия стали причиной десятков ДТП.

Региональное УМВД представило отчет о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за январь 2021 года. Из него следует, что на дорогах области за указанное время было зарегистрировано 54 ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек погибли и 93 получили ранения. Тяжесть последствий ДТП составила 6,1 процента.

На федеральных трассах произошло 11 ДТП, на автодорогах регионального значения вне городов и населенных пунктов – 16. также сообщается, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 34 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести.

«За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД выдано 152 предписания и составлено 35 административных материалов, — говорится в отчете. — В органы прокуратуры направлено 19 информаций, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения — 26. За неисполнение ранее выданных предписаний к административной ответственности привлечено 4 юридических лица».

По вине нетрезвых водителей в январе в Орловской области было совершено пять ДТП. Сотрудниками ГИБДД за это же время был пресечен 201 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего за один только месяц в регионе было возбуждено 27 уголовных дел за повторную пьяную езду.

«С участием несовершеннолетних зафиксировано 5 ДТП, в которых 7 детей получили ранения, — следует из документа. — За нарушения правил перевозки детей составлено 335 административных материалов, в ПДН направлено 12 информаций, по которым составлено 3 протокола по ст. 5.35 КоАП РФ».

В целом в январе 2021 года сотрудниками ДПС Орловской области, с учетом комплексов автоматической видеофиксации, было выявлено 20 866 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. В результате было вынесено 20 294 постановления о наложении административных штрафов за нарушения ПДД.

ИА «Орелград»