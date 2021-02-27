Прокуратура проверит, почему в Орле плохие дороги

По версии ведомства, чиновники и дорожники опаздывают с латанием ям

Прокуратура Орловской области объявила о начале проверки по факту жалоб жителей Орла на ямы и выбоины на дорогах. Об этом 27 февраля заявила пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что проверка стартовала после публикаций в СМИ и соцсетях.

«Так, на ряде автомобильных дорог г. Орла образовались многочисленные выбоины и ямы, имеются факты затопления отдельных участков дорог талыми водами. При этом органами местного самоуправления, дорожными службами своевременные и надлежащие меры к устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения не принимаются», — подчеркнули в прокуратуре.

К проверке, объявленной прокурором области Владиславом Малкиным, подключили ГИБДД и органы дорожного контроля. В ее рамках прокуратура изучит, как чиновники соблюдают законы о безопасности дорожного движения и о госзакупках. Особое внимание будет уделено дорогам, которые ремонтировались по муниципальным контрактам.

ИА «Орелград»