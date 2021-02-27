Прокурора области попросили проверить детские выплаты в Орле

Социальных чиновников заподозрили в незаконном отказе льготникам.

Орловское региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось в прокуратуру Орловской области с просьбой разобраться с порядком начисления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Как пояснили в этом отделении, обращение основано на жалобе, поданной жительницей Орла. Последняя со своей проблемой пришла в общественную партийную приемную. Она заявила, что сотрудники областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости отказали ей в начислении ежемесячного пособия на сына 2017 года рождения.

В партийном отделении подчеркнули, что в Орловской области действует собственный закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно». Чиновники трактуют его нормы, видимо, по-своему. Так, орловчанка рассказала, чем именно мотивировали отказ сотрудники департамента: дескать, она, постоянно проживающая на территории Орловской области, имеет временную регистрацию. По мнению же чиновников, законодательством для начисления пособия якобы предусмотрена постоянная регистрация по месту жительства.

«Однако указания на конкретный нормативно-правовой акт не последовало, — рассказали в отделении «Единой России. — По мнению матери, данные действия нарушают права ее несовершеннолетнего ребенка. Также заявительница обратила внимание на некорректное общение с гражданами сотрудников департамента социальной защиты».

Все это попахивает дискриминацией или негласным указанием сверху ограничить число получателей пособий ради экономии бюджетных средств. Обращение с просьбой разобраться в данной ситуации уже направлено в прокуратуру региона.

ИА «Орелград»