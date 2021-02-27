Семь тысяч безработных исчезли в Орловской области

27.2.2021 | 18:21 Новости, Экономика

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Уровень регистрируемой безработицы снизился почти до прежней планки.

Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии рынка труда в Орловской области. Аналитики использовали сведения, полученные из регионального управления труда и занятости. Сообщается, что к началу февраля 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 5,9 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан.

Из них ровно 5 тысяч орловцев имели статус безработного, причем 3,8 тысячи человек получали пособие. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента численности рабочей силы. Отметим, что до начала пандемии новой коронавирусной инфекции уровень регистрируемой безработицы в регионе варьировался от 0,8 до 1,1 процента. Поэтому можно сказать, что число безработных сократилось почти до допандемийного уровня.

Напомним, что в прошлом году, особенно в августе, число официальных безработных в Орловской области составляло около 13 тысяч человек. Получается, что примерно семь тысяч таковых куда-то исчезли. Возможно, эти люди просто нашли себе работу. Добавим, что в январе 2021 года статус безработного в регионе получили 528 человек. За месяц было трудоустроено 246 человек, что на 35,2 процента больше, чем в январе 2020 года.

ИА «Орелград»

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