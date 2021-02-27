В Орле грабитель напал на девушку, подкараулив ее в банке

Судьбу грабителя решил орловский суд.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу об уличном грабеже. Это дело рассмотрел Северный районный суд города Орла. В совершении преступления был признан виновным гражданин, который ранее уже отбывал срок в колонии за кражу. Из материалов следует, что свою жертву рецидивист буквально выследил. В апреле 2020 года вечером он зашел в отделение банка и принялся наблюдать за посетителями.

Свой выбор злоумышленник остановил на девушке, которая снимала с банковской карты наличные деньги. Когда она вышла из отделения, преступник последовал за ней. Слежки девушка, увы, не заметила. Мужчина нагнал ее, схватил за волосы и втолкнул в подъезд ближайшего дома. Девушка упала и сильно ударилась, но затем оказала сопротивление грабителю.

Последний рассвирепел и принялся избивать свою жертву. Он также вырвал из ее руки мобильный телефон. Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, преступник потребовал отдать ему деньги, которые она сняла в банкомате. При этом выкручивал девушке руку. Она вынула из кармана куртки 900 рублей, столько наличности у нее было, и отдала грабителю. С учетом мобильника общая сумма похищенного составила 5,6 тысячи рублей.

В судебном заседании грабитель вину в совершении преступления не признал, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ. Несмотря на это, его вина была полностью доказана, в том числе показаниями свидетелей. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с последующим ограничением свободы на 9 месяцев.

ИА «Орелград»