Амчанин ударил сотрудницу полиции, пытавшуюся вызвать «скорую» на ДТП

Мужчина уже понес заслуженное наказание за хамский поступок.

В Мценске суд поставил точку в уголовном деле, возбужденном летом прошлого года в отношении местного жителя. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти, причем напал он на сотрудницу полиции. Обстоятельства дела более чем удивительны. Было установлено, что подсудимый вместе со своей знакомой незадолго до полуночи сидел во дворе многоквартирного дома. Вместе они распивали спиртное.

Внезапно до них донесся звук удара, и собутыльники отправились на улицу, посмотреть, что там случилось. Там же произошло ДТП – иномарка на большой скорости протаранила световую опору. К месту происшествия прибыла полиция. Девушка-полицейский, увидев, что в иномарке имеются пострадавшие, начала звонить в «скорую», чтобы вызвать медиков на место происшествия.

В этот процесс зачем-то и решил вмешаться пьяный амчанин. Он окатил девушку грубой нецензурной бранью, а когда та сделала ему замечание, подошел к ней и с силой ударил ее в плечо своим плечом. Удар вышел довольно болезненным, у девушки образовалась гематома. Эту историю суду подтвердили свидетели. У самого же подсудимого, не признавшего вину, имелась собственная версия.

Он заявил, что в тот вечер ожидал приезда знакомых из Москвы. Услышав звук удара, подумал, что они-то и могли угодить в аварию. Якобы именно поэтому он отправился на место ДТП. С его слов, никого он при этом не оскорблял, а наоборот, сотрудница полиции, дескать, едва заметив его, начала бурно выражаться нецензурной бранью.

Впрочем, к показаниям подсудимого суд отнесся скептически и не принял их во внимание. Вина пьяного амчанина, по сути пытавшегося помешать сотруднице полиции вызвать медиков для оказания помощи пострадавшим в аварии, была доказана в полном объеме. Ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»