«Мой бизнес» поможет выбрать выгодную систему налогообложения

В 2020 году в российском законодательстве происходят изменения, касающиеся предприятий различных форм собственности. Основная цель изменений – снижение налоговой нагрузки, в основном, на малые и средние компании. Для тех предпринимателей, которые только выбирают форму собственности, и для тех, кто готов её изменить ради снижения нагрузки, федеральная компания АО «Корпорация МСП» реализует образовательную программу.

В Орле в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства под патронажем «Корпорации МСП» тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» проведёт Центр «Мой бизнес». Он пройдёт в четверг, 11 марта. Предприниматели, перед которыми стоит выбор формы бизнеса и системы налогообложения, смогут узнать о преимуществах и недостатках форм бизнеса на примере ООО, ИП и самозанятости, получить информацию о системах налогообложения, сформировать последовательность действий при регистрации предпринимательской деятельности и при выборе системы налогообложения.

В связи с ограничениями из-за ситуации с коронавирусомконференц-зал Центра вмещает 6 участников. Другие могут подключиться к онлайн-трансляции. Тренинг начнётся в 10 часов, его продолжительность – 3 часа. Ведущий тренинга Ольга Стёпина – руководитель Центра поддержки предпринимательства, за её плечами более 10 лет опыта работы с начинающими предпринимателями.

Будущих участников приглашают зарегистрироваться по ссылке или по телефону Центра оказания услуг «Мой бизнес»: +7 (4862) 44-30-20. По этому номеру специалисты Центра всегда готовы ответить на любые вопросы руководителей малых и средних предприятий.

ИА «Орелград»