Стали известны условия работы скандальных ярмарок в Орле

Мэрия вернула ярмарки в схему нестационарной торговли.

Мэрия Орла официально вернула на место «перенесенные» ею ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» на площади Жукова и в сквере Комсомольцев. Напомним, довольно спорное и скандальное решение принял мэр Орла Юрий Парахин, которого прокуратура области заподозрила в личном интересе к закрытию этих торговых площадок.

Вопрос получил бурное обсуждение на прошедшем заседании Орловского горсовета народных депутатов. А чуть ранее мэрия официально заявила, что скандальные ярмарки пока никто переносить не будет. При этом Парахин сослался на «анализ мнения горожан — предпринимателей и покупателей».

Теперь мэрия огласила условия продолжения работы этих ярмарок. Мэр Парахин утвердил схему размещения торговых мест на обеих указанных площадках. Так, на площади Жукова торговцам будет предоставлено всего 126 мест. Наибольшее их количество – 33 – отведено для реализации молочной продукции и продукции пчеловодства. Еще 20 мест отведено под плодоовощную продукцию, а вот для торговли хлебом имеется всего три места.

На ярмарке в сквере Комсомольцев торговцам мэр отвел 130 мест, 58 из которых будет отдано под реализацию плодоовощной продукции. Из постановления Парахина следует, что схемы размещения торговых мест на ярмарочных площадках утверждены на срок до 1 мая 2021 года. Так будут ли работать ярмарки после 1 мая? В самом постановлении ответа на данный вопрос нет. Но косвенно он прозвучал на пресс-конференции, которая прошла в мэрии неделю назад.

«Однако стоит учитывать, что на 2021 год запланировано благоустройство площади Жукова, — заявила тогда пресс-служба администрации города Орла. — На период этих работ предпринимателям, осуществляющим ярмарочную торговлю, будут предоставлены торговые места на других площадках в Советском районе на условиях, аналогичных существующим. Когда благоустройство площади Жукова завершится, предприниматели вернутся на прежние места».





ИА «Орелград»