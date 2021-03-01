Андрей Клычков отчитался об энергоресурсах

По мнению губернатора, долги предприятий все еще слишком велики.

01 марта 2021 года глава региона посетовал на рост задолженностей за энергоресурсы. Несмотря на ежемесячный мониторинг финансовых операций предприятий ЖКХ, управляющих организаций и учреждениях бюджетной сферы, общий долг перед регионом все еще велик и на 1 февраля составляет 717 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом, это меньше на 93 млн рублей. В основном это было достигнуто за счет управляющих компаний , которые сократили размер своих задолженностей на 13 млн рублей, т.е. до 48 млн рублей.

Если говорить о ситуации в целом, то на 1 февраля муниципальные предприятия должны 175 млн рублей.

Регион движется в правильном направлении, но не так быстро, как хотелось бы.

В прошлом году цифра была меньше на 93 млн рублей. В основном это было достигнуто за счет управляющих компаний , которые сократили размер своих задолженностей на 13 млн рублей, т.е. до 48 млн рублей.

ИА «Орелград»