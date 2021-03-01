Андрей Клычков отчитался об энергоресурсах

1.3.2021 | 12:51 Новости

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По мнению губернатора, долги предприятий все еще слишком велики.

 

01 марта 2021 года глава региона посетовал на рост задолженностей  за энергоресурсы. Несмотря на ежемесячный мониторинг финансовых операций предприятий ЖКХ, управляющих организаций и учреждениях бюджетной сферы, общий долг перед регионом все еще велик и на 1 февраля составляет 717 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом, это меньше на 93 млн рублей. В основном это было достигнуто за счет управляющих компаний , которые сократили размер своих задолженностей на 13 млн рублей, т.е. до 48 млн рублей.

Если говорить о ситуации в целом, то на 1 февраля муниципальные предприятия должны 175 млн рублей.

Регион движется в правильном направлении, но не так быстро, как хотелось бы.

В прошлом году цифра была меньше на 93 млн рублей. В основном это было достигнуто за счет управляющих компаний , которые сократили размер своих задолженностей на 13 млн рублей, т.е. до 48 млн рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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