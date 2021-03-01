Что такое широкоформатная печать?

Широкоформатная печать характеризуется процессами печати, что имеют значительное разрешение. Выполняется на специальных широкоформатных принтерах и плоттерах.

Широкоформатная печать имеет пару главных линий назначения – печать для интерьерного оснащения, что подразумевает создание изображений для применения внутри и наружного рекламного изделия – для локализации на уличных территориях. Подробнее — по ссылке на сайте: https://oplot54.ru/adv/services/shirokoformatnaya-pechat/.

Невзирая на множественные современные приемы и ухищрения, единым из самых результативных методов приковать заинтересованность остается широкомасштабная печатная продукция.

Готовая продукция, выполненная методом широкоформатной печати, представляет собой изображение, нанесенное на рулонный материал. Далее – в зависимости от целей рекламной кампании – продукция проходит через производственный цикл и предстает перед целевой аудиторией в виде рекламных щитов, афиш, вывесок, перетяжек, витрин и прочих рекламных носителей.

Широкоформатную печать можно условно разделить на два направления: для наружной рекламы и интерьерную. Как видно из определений, различия кроются в области применения произведенной продукции.