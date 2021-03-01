Что такое широкоформатная печать?

1.3.2021 | 22:57 Новости компаний

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Широкоформатная печать характеризуется процессами печати, что имеют значительное разрешение. Выполняется на специальных широкоформатных принтерах и плоттерах.

Широкоформатная печать имеет пару главных линий назначения – печать для интерьерного оснащения, что подразумевает создание изображений для применения внутри и наружного рекламного изделия – для локализации на уличных территориях. Подробнее — по ссылке на сайте: https://oplot54.ru/adv/services/shirokoformatnaya-pechat/.

Невзирая на множественные современные приемы и ухищрения, единым из самых результативных методов приковать заинтересованность остается широкомасштабная печатная продукция.

Готовая продукция, выполненная методом широкоформатной печати, представляет собой изображение, нанесенное на рулонный материал. Далее – в зависимости от целей рекламной кампании – продукция проходит через производственный цикл и предстает перед целевой аудиторией в виде рекламных щитов, афиш, вывесок, перетяжек, витрин и прочих рекламных носителей.
Широкоформатную печать можно условно разделить на два направления: для наружной рекламы и интерьерную. Как видно из определений, различия кроются в области применения произведенной продукции.

Широкоформатная печать реализовывается главнейшим образом на плоттерах, позволяющих образовать картинку высокого качества в определенном, даже чрезвычайно большом формате. Этот факт дает возможность подготавливать максимально крупные рекламные проекты, основывать масштабные публичные мероприятия и, как результат, привлекать к собственному обществу по предоставлению услуг и изготовлению продукции максимальное внимание.

Готовая продукция, созданная посредством широкоформатного печатания, представленная рисунками, содержащими текстовую короткую информацию, имеет величайший формат и накладывается на рулонное сырье с целью упрощения транспортировки и помещения на завершающем рекламном объекте.

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