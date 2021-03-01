Что такое широкоформатная печать?

Широкоформатная печать характеризуется процессами печати, что имеют значительное разрешение. Выполняется на специальных широкоформатных принтерах и плоттерах.
Широкоформатная печать имеет пару главных линий назначения – печать для интерьерного оснащения, что подразумевает создание изображений для применения внутри и наружного рекламного изделия – для локализации на уличных территориях. Подробнее — по ссылке на сайте: https://oplot54.ru/adv/services/shirokoformatnaya-pechat/.
Невзирая на множественные современные приемы и ухищрения, единым из самых результативных методов приковать заинтересованность остается широкомасштабная печатная продукция.
Широкоформатная печать реализовывается главнейшим образом на плоттерах, позволяющих образовать картинку высокого качества в определенном, даже чрезвычайно большом формате. Этот факт дает возможность подготавливать максимально крупные рекламные проекты, основывать масштабные публичные мероприятия и, как результат, привлекать к собственному обществу по предоставлению услуг и изготовлению продукции максимальное внимание.
Готовая продукция, созданная посредством широкоформатного печатания, представленная рисунками, содержащими текстовую короткую информацию, имеет величайший формат и накладывается на рулонное сырье с целью упрощения транспортировки и помещения на завершающем рекламном объекте.