Как выбрать квартиру в Кишиневе?

Риэлторы утверждают, что в последнее время квартиры снова стали расти в цене. По словам директора агентства недвижимости Proimobil Влада Мустяцэ, сейчас в Кишиневе практически не выдают авторизации на строительства новых домов. «В 2018 году был строительный бум, сейчас наступило затишье. Но люди все так же инвестируют в недвижимость, плюс ипотека стала намного доступнее, чем раньше. В результате у нас в декабре был дефицит квартир в белом варианте в новых домах», — отметил Мустяцэ.

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По его словам, сейчас квадратный метр жилья в белом варианте стоит €650-€700, а с ремонтом — около €1 тыс. «Год назад белый вариант был на €50- €70 дешевле, а жилье с ремонтом стоило €900 за квадратный метр», — сказал глава Proimobil.

В Proimobil прогнозируют, что из-за дефицита и подорожания квартир в новостройках вырастет спрос на жилье на вторичном рынке. Сейчас, по словам Мустяцэ, однокомнатная квартира с хорошим ремонтом в старых девятиэтажных домах стоит €30 тыс.- €35 тыс., двухкомнатная — €35 тыс.- €40 тыс., трехкомнатная — от €50 тыс.

Кроме повышения цен на вторичное жилье, в Proimobil прогнозируют увеличение спроса на жилье в пригородах столицы — Дурлештах, Думбраве, Ставченах.

Лучше всего покупать жильё, начиная с ноября месяца. Здесь необходимо отметить квартиры в белом варианте или требующие капитального ремонта. В осенне-зимний период такие квартиры продаются сложнее, потому что делать ремонт в это время года проблематично. Поэтому владельцы, которым срочно нужно продать квартиру снижают цены, и вы можете сэкономить деньги, которые в будущем используете для ремонта или покупки мебели.

Очень часто в объявлениях о продаже недвижимости встречается фраза “Цена договорная”. Это означает, что владельцы квартир готовы уступить в цене, чтобы продать квартиру быстрее. Важно, чтобы у вас было достаточно аргументов, почему собственник должен снизить цену. Вооружитесь различными вопросами, которые помогут достичь нужной вам цены. Всё зависит от ваших умений торговаться.