Под Орлом оборудуют два школьных спорт-зала

1.3.2021 | 13:09 Новости

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Область выделила средства как на общий ремонт, так и на оборудование.

Орловская область выделила 3 млн рублей на ремонт спортивных залов в коровье-болотовской и кромской начальных школах.

В зданиях планируют заменить окна и двери, постелить новое напольное покрытие, установить новую сантехнику.

Кроме того, закупят спортивный инвентарь: мячи для футбола, волейбола, баскетбола, сетки и кольца – школьники, проживающие в сельской местности, смогут полноценно заниматься в кружках и секциях.

ИА «Орелград»

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