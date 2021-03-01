Под Орлом оборудуют два школьных спорт-зала

Область выделила средства как на общий ремонт, так и на оборудование.

Орловская область выделила 3 млн рублей на ремонт спортивных залов в коровье-болотовской и кромской начальных школах.

В зданиях планируют заменить окна и двери, постелить новое напольное покрытие, установить новую сантехнику.

Кроме того, закупят спортивный инвентарь: мячи для футбола, волейбола, баскетбола, сетки и кольца – школьники, проживающие в сельской местности, смогут полноценно заниматься в кружках и секциях.

ИА «Орелград»