В Орловской области проверят готовность к экстренным ситуациям

Учения пройдут 3 марта с 10:30 до 12:30.

3 марта 2021 года в Орловской области проверят, насколько справляется со своими обязанностями система межрегионального оповещения.

В указанный период — это с 10:30 по 12-30 — сотрудники МЧС просят сохранять спокойствие и следовать их указаниям.

В это время будут звучать электросирены и выносные акустические устройства в городских округах и муниципальных районах, в том числе в Орле.

Убедительно просим сохранять спокойствие при включении систем экстренного оповещения!

ИА «Орелград»