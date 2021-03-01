В Орловской области проверят готовность к экстренным ситуациям

1.3.2021 | 14:03 Новости

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Учения пройдут 3 марта с 10:30 до 12:30.

3 марта 2021 года в Орловской области проверят, насколько справляется со своими обязанностями система межрегионального оповещения.

В указанный период — это с 10:30 по 12-30 — сотрудники МЧС просят сохранять спокойствие и следовать их указаниям.

В это время будут звучать электросирены и выносные акустические устройства в городских округах и муниципальных районах, в том числе в Орле.

Убедительно просим сохранять спокойствие при включении систем экстренного оповещения!

ИА «Орелград»

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