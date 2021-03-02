Депутату Копину дали зарплату в орловском облсовете

Он перешёл на место Руслана Перелыгина

Депутат орловского облсовета от «Справедливой России» Олег Копин стал парламентарием на постоянной основе и будет получать зарплату в Заксобрании. Соответствующее решение депутаты приняли на сессии 2 марта.

Место с зарплатой освободилось в облсовете, после того как Руслан Перелыгин перешел из заксобрания в горсовет Орла. Копин сам заявился на работу на постоянной основе, сообщила пресс-служба парламента.

Напомним, вместе с Перелыгиным из облсовета в горсовет перешли братья Виталий и Игорь Рыбаковы. В региональный парламент они избрались по одномандатным округам, поэтому их места оставили свободными до ближайших выборов. Они состоятся в сентябре 2021 года.

ИА «Орелград»