Депутату Копину дали зарплату в орловском облсовете

2.3.2021 | 12:46 Новости, Политика

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Он перешёл на место Руслана Перелыгина

Депутат орловского облсовета от «Справедливой России» Олег Копин стал парламентарием на постоянной основе и будет получать зарплату в Заксобрании. Соответствующее решение депутаты приняли на сессии 2 марта.

Место с зарплатой освободилось в облсовете, после того как Руслан Перелыгин перешел из заксобрания в горсовет Орла. Копин сам заявился на работу на постоянной основе, сообщила пресс-служба парламента.

Напомним, вместе с Перелыгиным из облсовета в горсовет перешли братья Виталий и Игорь Рыбаковы. В региональный парламент они избрались по одномандатным округам, поэтому их места оставили свободными до ближайших выборов. Они состоятся в сентябре 2021 года.

ИА «Орелград»

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