Главными активистами в Орловской области оказались женщины

Женщины возглавляют почти 91 процент орловских профсоюзных организаций.

Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) представила любопытные статистические данные. Согласно им, на 1 января 2021 года она объединяла в своих рядах 70 865 членов профсоюзов. Ядром организации являются работающие орловцы, коих в профсоюзах состоит 51 870 человек. Далее следуют студенты и учащиеся (18 479 человек), неработающие пенсионеры (410) и безработные (106).

Интересно, что ФПОО объединяет 46 817 женщин, что составляет 66 процентов от общей численности членов профсоюзов. Более того, представительницы прекрасного пола возглавляют почти 91 процент первичных профсоюзных организаций. Почти 80 процентов членов профкомов также составляют орловчанки, а их доля среди председателей цеховых комитетов составляет без малого 61 процент.

Как отмечает отдел организационной работы и развития профсоюзного движения ФПОО, в целом в структуру федерации входят 23 членские организации, в том числе 15 областных, одна объединенная первичная профсоюзная организация и семь первичных профсоюзных организаций непосредственного обслуживания.

Самым крупным является областной профсоюз работников народного образования и науки, в котором состоят свыше 30 тысяч членов. Самыми малочисленными являются областные организации профсоюзов работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, горно-металлургического профсоюза и лесных отраслей – они насчитывают в своих рядах менее тысячи членов.

«Особо следует подчеркнуть, что за 2020 год на 25 процентов снизилось количество молодежи среди председателей первичных профсоюзных организаций, на 4,5 процента сократилось число молодежи среди членов всех комиссий профкомов, на 6,5 процента стало меньше молодых председателей цеховых профсоюзных организаций, — сообщили в ФПОО. — Однако из общего количества профсоюзных групп молодежь возглавляет 71,6 процента. Среди молодых людей в возрасте до 35 лет избраны членами цехкомов 33 процента, профкомов – 17 процентов, возглавляют городские и районные организации профсоюзов – 8 процентов».

ИА «Орелград»