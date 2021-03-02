Орловцам запретили мыть машины и велели травить грызунов

Вступили в силу новые правила СанПиН.

С 1 марта 2021 года в России вступили в силу новые требования СанПиН, значительно ужесточающие очень многие правила. Как пояснили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, этому предшествовала масштабная работа, к участию в которой были привлечены специалисты научных организаций. Речь идет о разработке новых правил, регламентирующих вопросы содержания территорий населенных пунктов, объектов рекреационного назначения, размещения, устройства и содержания кладбищ и многом другом.

Как сообщила «Российская газета», в результате масштабной работы удалось оптимизировать санитарно-эпидемиологические требования 26 нормативно-правовых актов, содержащих более 2,1 тысячи обязательных требований и нормативов. Исключено значительное количество излишне детализированных норм и норм описательного характера, которые ушли в прошлое.

Так, новыми санитарными нормами и правилами введен запрет на сжигание опавшей листвы и мытье машин во дворе. Установлены новые требования для контейнерных площадок и площадок для накопления крупногабаритных отходов. В частности, отныне они в обязательном порядке должны быть ограждены с трех сторон.

«Санитарными нормами и правилами определена необходимость проведения мероприятий для предотвращения размножения насекомых и грызунов, кратность которых установлена в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов, — пояснили в Роспотребнадзоре. — Чем теплее на улице, чем больше контейнеров на площадке, тем чаще должны проводиться указанные мероприятия».

ИА «Орелград»