Орловский суд велел срочно закрыть четыре сайта

Нелегальные интернет-ресурсы наладили торговлю справками и дипломами.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, в течение нескольких дней были рассмотрены сразу четыре административных дела о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. По всем ним заявленные требования были удовлетворены.

Административные иски в интересах неопределенного круга лиц подала местная прокуратура. Надзорное ведомство ранее провело плановый мониторинг ресурсов в интернете и обнаружило четыре сомнительных сайта. Эти ресурсы, вход на которые был свободным, предлагали любому желающему приобрести за деньги дипломы, аттестаты, справки и свидетельства об образовании. Причем мошенники обещали, что все эти «документы» будут изготовлены с использованием бланков государственного образца.

В своих исках прокуратура напомнила, что в России установлена уголовная ответственность за незаконное приобретение и сбыт официальных документов, представляющих право или освобождающих от обязанностей, а также за подделку таких документов. Уже только поэтому сайты являются незаконными. Кроме того, в нашей стране запрещена выдача документов об образования без реального прохождения обучения.

«В судебном заседании изложенные в административных исковых заявлениях обстоятельства нашли свое подтверждение, — сообщили в Верховском районном суде. — Административные требования были удовлетворены, решения обращены к немедленному исполнению».

ИА «Орелград»