Парахин велел подчиненным быть готовыми к неприятностям 8 марта

Администрация города по традиции перейдет на особый режим.

Особый режим работы чиновников в Орле будет введен в связи с предстоящим празднованием 8 Марта – Международного женского дня. Мэр Орла Юрий Парахин приказал подчиненным подготовиться к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, а также недопущению и пресечению противоправных действий. Он распорядился составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия своих заместителей, «глав» районов областного центра и руководителей управлении мэрии с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Особый режим работы в администрации города будет действовать в период с 17 часов 5 марта до 9 часов 9 марта 2021 года. По традиции мэр предложил руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности организовать у себя аналогичное круглосуточное дежурство «должностных лиц из числа руководящего состава». Следить за обстановкой в городе в праздничные дни будет муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, «осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций» следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефонам: 43-22-12, 43-37-35 и 76-40-93.

ИА «Орелград»