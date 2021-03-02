Под Орлом простили необычного автовора

Молодой человек брал все, что «плохо лежало».

Довольно удачно завершилось расследование уголовного дела для жителя Малоархангельского района, который вполне мог угодить за решетку. Его обвинили в совершении кражи. Дело молодого человека даже дошло до рассмотрения в районном суде. Но уже там потерпевший, тоже местный житель, заявил, что злоумышленника простил и больше не имеет к нему претензий. Он также сообщил суду, что вор полностью загладил причиненный им ущерб, и дело было закрыто в связи с примирением сторон.

Как пояснили в пресс-службе Малоархангельского райсуда, мужчина обвинялся в том, что в начале ноября 2020 года он буквально обчистил чужой двор. Было установлено, что к дому потерпевшего он приехал на своем автомобиле. Хозяина дома не было, но была его жена. Гость сказал ей, что у него имеется договоренность: мол, ее муж разрешил ему забрать металлический лом из автомобиля, стоявшего во дворе.

Женщина, видимо, знала об этой договоренности, поскольку разрешила гостю забрать лом, после чего ушла в дом. Воспользовавшись ее отсутствием, гость погрузил в свою машину не только тот лом, за которым приехал. Как отметили в суде, он решил взять то, что «плохо лежало». В результате воришка похитил стоявший на земле во дворе аккумулятор. Затем залез в незапертый багажник чужого автомобиля и откуда похитил набор гаечных ключей.

На этом он не остановился и залез в салон чужой машины, откуда стащил автомобильный компрессор. С похищенным имуществом он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Часть имущества он вернул потерпевшему, а часть, которую успел продать, вернуть не смог, но возместил ущерб деньгами. В результате ему удалось найти общий язык с потерпевшим и остаться на свободе.

ИА «Орелград»