Сотрудник колонии дал заключенному покушать и угодил под суд

Теперь уже бывший госслужащий признан виновным в коррупции.

Урицкий районный суд рассмотрел дело о совершении преступлений против государственной власти и интересов государственной службы. Как пояснили в пресс-службе этого суда, обвинение было предъявлено жителю Орла. До недавнего времени он работал в исправительной колонии общего режима №5, расположенной в поселке Нарышкино.

По данным суда, в ноябре прошлого года подсудимый, используя свое служебное положение, пронес на территорию исправительной колонии «продукты питания, требующие тепловой обработки». Кроме того, в «передаче» для заключенного находились мобильные телефоны и аксессуары к ним. За «доброе дело» осужденный заплатил сотруднику колонии денежное вознаграждение в размере 3500 рублей.

Действия подсудимого были квалифицированы по двум статьям УК РФ — ч.1 ст. 291.2 (получение взятки) и ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий). При вынесении приговора суд учел признание подсудимым своей вины и содействие раскрытию преступления, данные о его личности, а также другие обстоятельства. В результате виновному было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»