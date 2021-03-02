Тиньков объяснил причины срыва программы расселения в Орле

Орловский чиновник объяснился с Фондом ЖКХ.

Фонд ЖКХ провел селекторное совещание с Республикой Ингушетия, Республикой Коми, Краснодарским краем, Орловской областью, Ненецким автономным округом и Чукотским автономным округом. Речь шла о реализации региональных программ расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Совещание провел первый заместитель генерального директора этой корпорации Олег Рурин.

Краткий отчет по итогам мероприятия обнародовал департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда ЖКХ. Из него следует, что Орловскую область представлял зампред правительства по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков. Он сообщил, что «в настоящее время размер свободных средств закрепленного за регионом лимита, не перекрытый заявкой субъекта РФ, составляет порядка 185 миллионов рублей».

«По его словам, это связано с заметным повышением стоимости квадратного метра жилья на региональном рынке недвижимости, — сообщает Фонд ЖКХ. — В данный момент с потенциальными застройщиками проводятся переговоры, в том числе им предлагаются компенсационные земельные участки».

Напомним, что реализация не только программы расселения аварийного жилья, но и капитального ремонта многоквартирных домов в Орловской области в последнее время вызывает немало нареканий по срокам исполнения. Вот и на прошедшем совещании Олег Рурин отметил, что «в ряде регионов существует риск невыполнения программных мероприятий, связанный с затягиванием сроков предоставления заявок». По его словам, представители данных субъектов РФ как раз и были приглашены к участию в совещании.

«То, что заявок от регионов нет, и при этом плановые сроки их подачи в Фонд ЖКХ либо неясны, либо называются достаточно отдаленные – это недопустимо, – заявил Олег Рурин. — Необходимо оперативно наладить работу в данном направлении. Это особенно важно с учетом задачи, поставленной президентом РФ перед Фондом ЖКХ и регионами на 2021 год – переселить из аварийного жилья 130 тысяч граждан. Для достижения этой масштабной задачи Фонд ЖКХ готов использовать все необходимые меры».

После этого заявления Игорь Тиньков, как и представители других регионов, рассказал о причинах затягивания сроков предоставления заявок.

ИА «Орелград»