В Орловской области нейтрализовано четыре ОПГ

Правоохранители региона рассказали губернатору о своей работе.

Итоги минувшего года в правоохранительной сфере стали предметом для обсуждения на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Как пояснили в пресс-службе губернатора, глава Орловской области Андрей Клычков провел его в режиме видеоконференцсвязи. Участниками совещания стали члены регионального правительства, руководители силовых структур и правоохранительных органов, а также главы муниципальных образований.

Один из вопросов был посвящен борьбе с наркотиками. Согласно прозвучавшей информации, в минувшем году сотрудники орловской полиции перекрыли 14 межрегиональных каналов поставки наркотиков автотранспортом. Всего было нейтрализовано четыре организованных группы, занимавшихся их сбытом бесконтактным способом.

В состав этих ОПГ входили 10 человек, в отношении которых возбуждено 29 уголовных дел. В качестве примера было приведено задержание, совместно с сотрудниками УФСБ, оптового курьера межрегиональной преступной группы. Она занималась сбытом синтетических наркотиков не только Орловской и соседних с ней областях, но и в Нижегородской, Пензенской и Ярославской областях.

В ходе следствия также было установлено, что задержанный курьер ОПГ организовал перевозку прекурсоров для изготовления наркотических средств из Московской области в Орел. В результате его поимки из незаконного оборота было изъято свыше 50 граммов наркотических средств и 1,5 тонны прекурсоров.

В целом в Орловской области в 2020 году полиция во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами выявила 614 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Каждое третье из них совершено в крупном и особо крупном размере. Всего за год из незаконного оборота изъято около 82 кг наркотических средств, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. К уголовной ответственности за наркопреступления привлечено 254 человека, в том числе 15 – за совершение преступления в организованном формате, 3 – за участие в преступном сообществе.

ИА «Орелград»