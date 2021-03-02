В Орловской области расширили список претендентов на бесплатную юридическую помощь

Соответствующий закон принял облсовет.

Орловский облсовет 2 марта принял закон о расширении списка людей, которые могут претендовать на бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

Теперь перечень включает беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет. Они могут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам трудовых отношений, взысканию зарплаты и назначению пособий. Также в список включили лиц, которые освободились из мест лишения свободы. В течение двух месяцев они могут проконсультироваться по вопросам трудоустройства.

Кроме того, в перечень попали обманутые дольщики и жители ветхих домов. Ко второму чтению в законопроект внесли поправки о доходе граждан, которым положена бесплатная юридическая помощь. На семью они должны зарабатывать максимум 16 083 рубля.

ИА «Орелград»