Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 30 523

За сутки диагноз подтвердился у 80 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 30 523, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился у 80 человек.

Вместе с тем за день скончались три человека с COVID-19, количество жертв выросло до 446. Выздоровели 27 585 человек (+115).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 278 750, за сутки диагноз подтвердился еще у 10 535 пациентов. С начала пандемии выздоровели 3 853 734 человека, 87 348 умерли.

ИА «Орелград»