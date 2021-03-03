Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 30 523

3.3.2021 | 11:28 Новости, Общество

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За сутки диагноз подтвердился у 80 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 30 523, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился у 80 человек.

Вместе с тем за день скончались три человека с COVID-19, количество жертв выросло до 446. Выздоровели 27 585 человек (+115).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 4 278 750, за сутки диагноз подтвердился еще у 10 535 пациентов. С начала пандемии выздоровели 3 853 734 человека, 87 348 умерли.

ИА «Орелград»

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