Клычков велел научить орловцев отвечать на угрозы

Правительство решило усовершенствовать систему гражданской обороны.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение, определяющее основные приоритетные направления деятельности в сфере гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Этот же документ вводит приоритеты в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году. Из преамбулы следует, что распоряжение понадобилось для совершенствования деятельности территориальной системы гражданской обороны.

Список приоритетов состоит почти из двух десятков пунктов. Так, один из них предусматривает развитие системы подготовки населения Орловской области в сфере защиты от угроз различного характера. Кроме того, предусмотрено внедрение современных методик и технических средств такого обучения. Еще одним приоритетом губернатор назвал поддержание в постоянной готовности пунктов временного размещения «для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения». Планом предполагается и обеспечение автономными пожарными извещателями абсолютно всех орловских семей, находящихся в социально опасном положении, и всех малообеспеченных многодетных семей.

Также в регионе предусмотрено формирование единого информационного пространства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сделать это планируется за счет объединения действующих и вновь создаваемых информационных аналитических систем в единую автоматизированную информационно-управляющую систему РСЧС.

В список приоритетов попало совершенствование материально-технической базы единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований, поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения об угрозах и уже случившихся ЧС, а также приведение численности диспетчерского персонала ЕДДС до минимальных требований национального стандарта — из расчета круглосуточного дежурства не менее двух человек в смене.

ИА «Орелград»