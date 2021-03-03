Конфликт Клычкова и Остроушко из-за главы КСП вышел на федеральный уровень

Газета «Известия» рассказала о нем, упоминая скандалы во всей КПРФ

Газета «Известия» рассказала о ситуации с главой Контрольно-счетной палаты (КСП) Орловской области. Напомним, губернатор Андрей Клычков инициировал отставку Ивана Левина и предложил заменить его начальником своего контрольного управления Константином Паршиным. Этому воспротивилась член фракции КПРФ в облсовете Валентина Остроушко, и в итоге ее комитет оказался единственным не поддержавшим Паршина.

«По проверкам КСП Орловской области было возбуждено 23 уголовных дела. Коммунистка Остроушко увидела в действиях губернатора прямую заинтересованность в том, чтобы прекратить борьбу с коррупцией в Орловской области», — написали «Известия».

Федеральное издание обратило внимание на Орловщину в материале о противоречиях в КПРФ. Он посвящен конфликту лидера партии Геннадия Зюганова и члена президиума ЦК Валерия Рашкина. 23 февраля последний со сторонниками вышли на протестный митинг в центре Москвы, чем вызвали недовольство уроженца Орловщины.

КПРФ превратилась в «инструмент заработка и политического лоббизма», считает эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. «Повсеместно по стране коммунисты заключают «сделки с совестью». На уровне партфункционеров лоббируются интересы кандидатов-спонсоров. На уровне глав городов и регионов — сделки покрупнее. Коммунистические лидеры работают в масштабах администраций и правительств, что также сказывается, как мы видим, на кадровом подходе к партийному активу. Безусловно, это приводит к внутренним расколам, внутрипартийной войне и как итог — потере ядерного актива, который связан с КПРФ идеологически», — заявил он.

ИА «Орелград»