Облсовет одобрил превращение Орловского района в муниципальный округ

Спикер Леонид Музалевский еще раз подчеркнул, что речи об объединении Орла и района пока не идет

Орловский областной Совет народных депутатов принял три законопроекта, связанные с превращением Орловского района в муниципальный округ. Документы внес губернатор Андрей Клычков, но чиновники утверждают, что реформу инициировали сельсоветы поселений.

«Мотивировка заключается в более эффективном решении вопросов местного значения, когда все вопросы, которые решают те или иные органы местного самоуправления будут аккумулироваться в одном органе без разделения на полномочия сельских поселений и полномочия муниципального района», — заявила представитель администрации губернатора Светлана Зоць.

«Мы должны готовиться к этой процедуре, потому что это только первая весточка. Я думаю, что и Корсаковский район скоро выйдет с таким же предложением, потому что уже несколько лет отсутствуют в сельских поселениях их глава и штат. Нет денежных средств на содержание даже главы поселения. Де-юре он есть, а де-факто его нет. Так что сегодня мы наоборот бы рекомендовали Правительству сделать анализ многих небольших муниципальных районов и провести данную реформу на тех территориях, где отсутствует и бюджет, и проблемы со штатом», — подчеркнул спикер облсовета Леонид Музалевский.

Кроме закона о самом муниципальном округе, депутаты приняли поправки в законы о территориальном устройстве Орловской области и о границах муниципальных образований. Сельские и городское поселения Орловского района, а также сам он утрачивают свой статус. За документы проголосовали не единогласно, следует из пресс-релиза.

«Подчеркну, что речи об объединении города Орла с Орловским районом не идёт. <…> Поселения, входящие в состав Орловского района, утрачивают статус муниципальных образований. Административным центром Орловского муниципального округа является город Орёл. При этом границы существующих муниципальных образований и статус населённых пунктов останутся прежними. То есть, как было село, так селом и останется. Все меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством для отдельных категорий граждан, также остаются неизменными», — добавил Музалевский.

ИА «Орелград»