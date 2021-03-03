Орловец до смерти избил отчима

Мужчину заключили под стражу

Следственный комитет в Орловской области задержал 41-летнего мужчину по подозрению в убийстве отчима. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 25 февраля 2021 года житель Орла гостил у родственника в Новодеревеньковском районе. Мужчины распивали алкоголь и в процессе поссорились. Тогда пасынок жестоко избил отчима, и от полученных травм тот скончался.

Расследование уголовного дела продолжается. Суд уже арестовал подозреваемого, добавили в СК.

ИА «Орелград»