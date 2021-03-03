Орловец сел за руль пьяным и попал в тюрьму

Потому что уже второй раз попался гаишникам.

Житель Мценска получил девять месяцев колонии строгого режима за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Ранее мужчину лишали прав и штрафовали за то, что он сел за руль пьяным. Однако амчанина это не остановило — вскоре он вновь попался гаишникам на нетрезвой езде. Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения — это уже уголовное преступление, оно квалифицируется статьей 264.1 УК РФ.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»