От COVID-19 привились уже больше 8700 орловцев

3.3.2021 | 17:58 Медицина, Новости

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Почти 22 000 человек получили первую дозу вакцины

В Орловской области уже 8722 человека привились от коронавируса, 21 850 человек получили первую из двух доз вакцины. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Иван Залогин на заседании регионального штаба по вакцинации.

На сегодняшний день в области работают 35 прививочных пунктов в 28 медицинских учреждениях и 3 мобильных пункта в Орле, Мценске и Орловском районе. Также в регионе действует 26 прививочных бригад для вакцинации рабочих коллективов.

Залогин также отметил, что орловцев начали прививать на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Сейчас это делают ФАПы в Мценском, Покровском, Орловском, Ливенском, Краснозоренском, Сосковском, Свердловском, Урицком, Глазуновском и Новодеревеньковском районах.

Кроме того, глава орловского депздрава рассказал, что из регионального бюджета потратят 1,7 млн рублей для создания новых прививочных пунктов.

ИА «Орелград»

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