Под Орлом массово наказали владельцев личных свинарников

Штрафы сельчанам выписали за нарушение правил содержания домашних животных.

В минувшем феврале на территории Орловской и Курской областей сотрудники Россельхознадзора провели 72 проверки соблюдения ветеринарного законодательства в личных подсобных хозяйствах граждан (ЛПХ). В результате за нарушение правил содержания свиней к административной ответственности были привлечены владельцы 55 таких хозяйств.

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, речь идет о мероприятиях, направленных на недопущение распространения заразных болезней животных, особенно африканской чумы свиней. По результатам проверок был составлен перечень типовых нарушений, которые допускают простые сельчане. Первым в списке нарушений идет то, что свиньи в ЛПХ не идентифицированы, то есть фактически содержатся «тайно».

Также специалисты указывают на отсутствие на личных подворьях площадок для биотермического обеззараживания навоза. В ТУ Россельхознадзора уточнили, что «навоз в ЛПХ складируется непосредственно на землю, а территория для складирования навоза не огорожена». Что ж, такие теперь правила…

В вину простым сельским жителям ставят и отсутствие дезинфекционных ковриков, которые теперь обязательно следует класть перед входом в животноводческое помещение, то есть в свинарник. Виновные орловские сельчане поплатились и за то, что они не проводят дезинфекционные мероприятия и исследования кормов для животных на качество и безопасность.

«У свиней, содержащиеся в ЛПХ, не проведены ветеринарные, профилактические мероприятия по предупреждению заразных болезней, в том числе особо опасных, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам указанных проверок составлено 55 протоколов об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

ИА «Орелград»