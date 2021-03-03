СК изучит гибель орловчанки в пожаре

3.3.2021 | 12:34 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Погибшей женщине было 67 лет

Следственный комитет в Орловской области начал доследственную проверку по факту гибели 67-летней женщины при пожаре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уже рассказывал «Орелград», пожар произошел 2 марта в Муравьевке Новодеревеньковского района. Сгорел жилой дом, а внутри спасатели обнаружили труп пенсионерки.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования