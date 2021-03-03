СК изучит гибель орловчанки в пожаре

Погибшей женщине было 67 лет

Следственный комитет в Орловской области начал доследственную проверку по факту гибели 67-летней женщины при пожаре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уже рассказывал «Орелград», пожар произошел 2 марта в Муравьевке Новодеревеньковского района. Сгорел жилой дом, а внутри спасатели обнаружили труп пенсионерки.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»