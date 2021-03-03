Леонид Музалевский поблагодарил сотрудников ФССП за высокие показатели

За 2020 год судебные приставы взыскали с орловцев 2,5 млрд рублей долгов. Об этом сообщил глава регионального управления ФССП Михаил Смирнов во время доклада об итогах работы.

Он также рассказал, что за 2020 год было возбуждено 341 014 исполнительных производств, а всего их велось 541 375. Средняя нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя составила 4 511 исполнительных производств.

Присутствовавший на заседании Леонид Музалевский поблагодарил приставов за высокие показатели: «Свои прямые обязанности сотрудники ведомства в Орловской области выполняют с предельной нагрузкой: более четырёх с половиной тысяч исполнительных производств на пристава – это порядка 12 производств в день! Подводя итоги деятельности Управления за прошедший год, можно сказать, что с поставленными задачами ведомство справилось успешно и закрепило тенденцию роста основных показателей работы. Ещё раз хочу благодарить весь коллектив за слаженную работу».

Кроме того, в ходе мероприятия лучших сотрудников орловского управления ФССП наградили «за достижение высоких результатов».

ИА «Орелград»