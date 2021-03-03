В Орле полицейские спасли шестерых отравившихся газом человек

3.3.2021 | 10:56 Новости, Общество

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Сознание потеряли не только жители квартиры, но и двое медиков, которые приехали на вызов

В Орле полицейские Армен Саркисян и Вениамин Лазоренко спасли шестерых человек, которые отравились угарным газом — четырех жителей квартиры и двух медиков. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел еще 21 февраля на улице Лескова. Вечером полицию попросили помощь работникам скорой помощи в госпитализации пострадавших. На вызов прибыли лейтенант Саркисян и старший лейтенант Лазоренко. В квартире они обнаружили женщину и двух подростков без сознания, ещё одну женщину и двух медиков. Фельдшеры попросили помощи в эвакуации жителей, но через минуту и сами потеряли сознание.

«Полицейские на руках, используя подручные средства, а затем и носилки, вместе с третьим сотрудником скорой помощи, коллегой прибывших на вызов, вынесли пострадавших на улицу. Сосед потерпевших, увидев происходящее, тоже стал помогать полицейским в эвакуации. Всех пострадавших, отравившихся угарным газом, передали в кареты скорой помощи, дополнительно вызванные по адресу. Граждане были госпитализированы в медицинские учреждения», — рассказали в УМВД.

ИА «Орелград»

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