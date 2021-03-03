В Орле пообещали достроить спорткомплекс к ноябрю

3.3.2021 | 13:34 Новости, Спорт

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Здание уже отапливается

Пресс-служба правительства Орловской области рассказала о ходе реконструкции многофункционального спортивного комплекса на стадионе имени Ленина в Орле. Объект должны сдать к ноябрю 2021 года, стоимость работ — 221 млн рублей.

Сейчас объект уже отапливается. Наружные сети полностью доделаны, завершается монтаж внутренних сетей. Подрядчик закупает технологическое оборудование, а вскоре начнет благоустройство территории и отделочные работы.

После открытия в спорткомплексе можно будет заниматься физкультурой и спортом, а также проводить соревнования — даже международные. Рядом со спортзалом площадью 54×36 м появятся трибуны на 300 мест. В целом зал сможет принимать до 500 человек в сутки.

ИА «Орелград»

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