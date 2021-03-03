В Орле предложат работу химикам, тренерам и сурдопереводчикам 

Областные власти опубликовали план проведения ярмарок вакансий.

Управление труда и занятости Орловской области обнародовало планы работы на март. Сообщается, что в этом месяце центры занятости населения проведут 11 ярмарок вакансий. Первая из них намечена на 10 марта. Она будет проведена в Нарышкино для фабрики «Шарм», которой требуются швеи и ученики швей.

Следующая ярмарка пройдет в Орле 16 марта для агропромышленного холдинга «Мираторг». По данным управления труда, на ней соискателям будет предложено более 20 вакансий, в том числе места химика, управляющего отделением, тракториста, электрика, оператора свиноводческих комплексов и другое. Зарплату предприятие предложит в диапазоне от 15 до 55 тысяч рублей.

На следующий день, 17 марта центр занятости населения Северного района планирует провести ярмарку для Орловского технологического техникума. В данном случае работа будет предложена мастерам производственного обучения, сурдопереводчику, воспитателю, библиотекарю, дежурному по общежитию и другим.

«19 марта жители Покровского района смогут попытать счастья в поиске работы на ярмарке вакансий для ОАО «Пневмоаппарат», ООО «АгроГард-Орел» и МУП «Пассажирские автоперевозки», — рассказали в управлении труда и занятости. – Она пройдет в местном центре занятости населения. Предприятия нуждаются в токарях, сверловщиках, водителях. Имеются вакансии экономиста, начальника производства на транспорте, рабочие места литейщика, тракториста-машиниста и т.д.».

Сразу три ярмарки вакансий пройдут 23 марта для ищущих работу жителей Должанского, Хотынецкого и Глазуновского районов. 24 марта ожидается проведение двух ярмарок в Шаблыкинском и Ливенском районах, а 25 марта — в Сосковском и Новосильском районах. Кстати, в Сосковском районе ожидается участие в ярмарке местной школы, библиотеки и Центра культуры.

«Работодатели будут рады, если их вакансии хотя бы частично закроются новыми работниками еще до начала запланированных ярмарок, — отметили при этом в управлении. — А уж что предоставить на запланированных мероприятиях — найдется. В банке вакансий службы занятости — более семи тысяч свободных рабочих мест и вакантных должностей».

ИА «Орелград»