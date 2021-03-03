В Орле ужесточили приговор организаторам подпольного казино

Облсуд увеличил размеры штрафов участникам «азартной» группировки.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр было рассмотрено в апелляционном порядке. На этом настояла прокуратура, просившая изменить приговор, вынесенный районным судом. Гособвинитель считал, что наказание было назначено слишком мягким, и просил его ужесточить.

В облсуде уточнили, что речь идет об участниках преступной группы. На скамье подсудимых оказались четыре человека, которые служили операторами в незаконных залах по организации азартных игр. Еще два человека объявлены в розыск. Следствие считает, что беглецы и были организаторами.

«Суд установил, что участники преступной группы общались между собой посредством сотовой связи, проводилось их обучение, велся учет денежных средств и клиентская база игроков, — рассказали в облсуде. — Соблюдались меры конспирации. Осуществлялось видеонаблюдение и техническое сопровождение игровой деятельности».

Кроме того, шансов на выигрыш у игроков практически не было. Было установлено, что преступники зорко следили за своим оборудованием. И как только «аппарат подходил к выигрышу, они закрывали зал и скручивали бонусы, чтобы игрок не смог осуществить выигрыш». Нелегальные «казино» постоянно меняли места дислокации. Деятельность была пресечена сотрудниками полиции в 2019 году, после очередного переезда.

«Суд первой инстанции назначил орловцам наказание в виде штрафа в размере от 150 до 400 тысяч рублей, — рассказали в облсуде. — При этом суд посчитал возможным назначить наказание ниже низшего предела».

В апелляционном представлении прокуратура просила не только существенно увеличить размеры штрафов, но и назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от полутора лет до 3 лет и 10 месяцев. Областная коллегия по уголовным делам эти требования удовлетворила частично. Она увеличила дельцам штрафы до 500 тысяч — 1,2 миллиона рублей, но оставила их на свободе.