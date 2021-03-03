В Орловской области «Мираторг» оштрафуют за химикаты возле скважины

Компания складирует десятки тысяч тонн удобрений возле артезианской скважины в Дмитровском районе

Кромское управление Роспотребнадзора по Орловской области оштрафует агрохолдинг «Мираторг» за незаконный склад ядохимикатов в посёлке Лубянки Дмитровского района. Десятки тысяч тонн удобрений и аммиачной селитры хранятся в 120 метрах от скважины, которая снабжает жителей питьевой водой.

Глава Роспотребнадзора в посёлке Кромы Элина Иванова подтвердила «Орелтаймсу», что «Мираторг» не имел права размещать склад пестицидов рядом с артезианской скважиной. На компанию наложат штраф, а химикаты вывезут из санитарной зоны, пообещала собеседница агентства.

Ранее жители пожаловались журналистам на ситуацию в поселке. По словам авторов письма, в прошлом году в центр Лубянок завезли 16 000 тонн ядохимикатов, а в 2021 году якобы планируется завести ещё больше.

«Руководителей агрохолдинга, при этом, мало интересует тот факт, что аммиачная селитра при определённых условиях может взорваться, как это недавно произошло в Бейруте», — отмечается в письме. Жители посёлка жаловались также в администрацию Дмитровского района, районную прокуратуру и местный отдел Роспотребнадзора, но ничего не добились. Вопрос сдвинулся с мёртвой точки только после обращения в кромское отделение Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»