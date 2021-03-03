В Орловской области выделили еще 4 млн рублей на ремонт воинских захоронений

3.3.2021 | 15:26 Новости, Общество

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В ближайшие три года на эти цели потратят 16 млн рублей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о выделении дополнительных средств на благоустройство и восстановление воинских захоронений. В 2021 году на эти цели потратят еще 4 млн рублей, а всего в ближайшие три года — 16 млн рублей.

Субсидии будут получать 10 муниципальных образований области. В 2021 году больше всего получат Знаменский (814,8 тыс. рублей), Ливенский (762,2 тыс. рублей) и Мценский районы (502 тыс. рублей). В 2022 году из 7,6 млн рублей максимальная доля достанется Орлу (3,2 млн рублей) и Свердловскому району (1,8 млн рублей). В 2023 году областной центр денег не получит.

«Напомним, что в 2021 году еще один миллион рублей из бюджета Орловской области направят на проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории 6 муниципальных образований региона. Субсидии из областного бюджета предусмотрены Хотынецкому, Колпнянскому, Кромскому, Покровскому, Дмитровскому районам и городу Ливны», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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