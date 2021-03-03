Зарплата чиновников в Орле выросла почти вдвое перед Новым годом

Обнародованы данные о зарплате в регионе в декабре 2020 года.

Орелстат опубликовал оперативный отчет о заработной плате орловцев, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях в различных сферах. По подсчетам статистиков, средняя номинальная зарплата, начисленная за декабрь 2020 года, составила 41 851 рубль, что на 35,8 процента больше, чем в ноябре 2020-го.

По сравнению с декабрем 2019 года она выросла на 7,8 процента. Что касается реальной заработной платы, которая рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, то есть инфляции, то в декабре 2020 года она увеличилась на 2,4 процента по сравнению с показателем годичной давности.

Привел Орелстат и данные по видам экономической деятельности, отметив, что в этом плане в регионе «сохраняется значительная дифференциация». Так, самыми обеспеченными в декабре оказались финансисты и страховщики, которые, впрочем, уже на протяжении очень длительного времени возглавляют региональный рейтинг работников с самым высоким заработком. В последний месяц 2020 года каждому из них в среднем было начислено 75 748 рублей зарплаты.

После небольшого, сезонного перерыва второе место в этом рейтинге вернула себе сфера государственного управления. Орловским чиновников различного уровня перед новым годом начислили в среднем по 68 310 рублей зарплаты. Кстати, это почти вдвое больше, чем месяцем ранее. Работники сельского и лесного хозяйств откатились со второго на третье место. Они получили в декабре в среднем по 46 463 рубля.

Работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений заработали по 46 239 рублей, транспортировки и хранении – 38 710, обеспечения электроэнергией, газом и паром – 38 240, обрабатывающих производств – 38 158 рублей. Замыкают рейтинг работники оптовой и розничной торговли с декабрьской зарплатой в размере 37 287 рублей, образования – 36 758, здравоохранения и сферы социальных услуг – 36 276, строительства – 30 578 рублей.

ИА «Орелград»