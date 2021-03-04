Эксперты оценили стоимость сорняков на поле под Орлом

Заросшее поле площадью 25 га «стоит» 400 тысяч рублей.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора выявили очередной факт грубого нарушения земельного законодательства. Речь идет о правилах, регламентирующих оборот и использование земель сельскохозяйственного назначения. По закону, простаивать они не должны, как не должны и использоваться под иные, кроме ведения сельского хозяйства, цели.

Однако, как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, буквально под Орлом, на территории Становоколодезьского сельского поселения Орловского района, в ходе планового рейда был обнаружен неиспользуемый участок. Площадь зарастания сорными травами эксперты оценили в 25,5 гектара. По факту зарастания было проведено небольшое административное расследование.

Оно показало, что так называемый нарушенный участок принадлежит на праве собственности акционерному обществу «Животноводческий комплекс «Восточный». Это предприятие было привлечено к ответственности за нарушение земельного законодательства. Собственника заросшей сорняками земли оштрафовали на кругленькую сумму в 400 тысяч рублей. Впрочем, компания может попытаться оспорить сам штраф или его размер в судебном порядке.

ИА «Орелград»