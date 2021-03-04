Дело о мошенничестве в «Орелоблэнерго» дошло до суда

По версии следствия, бывший гендиректор нанёс областной компании ущерб на 6 млн рублей

Прокуратура передала в суд уголовное дело о мошенничестве на 6 млн рублей в «Орелоблэнерго». На скамье подсудимых окажутся бывший генеральный директор компании и его знакомый.

По версии следствия, в 2015 году «Орелоблэнерго» заключило с компанией «Промэнергострой» 7 контрактов по замене светильников на улицах Орла. При этом часть работ сделало само «Орелоблэнерго», а в акты выполненных работ были внесены ложные сведения. В результате фигуранты сумели похитить более 6 млн рублей.

Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет. Когда обвиняемые ознакомятся с заключением прокуратуры, дело поступит в Заводской райсуд Орла.

ИА «Орелград»