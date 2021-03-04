Глава орловского УФАС рассказал о «деле перевозчиков»

Андрей Кирьянов поделился информацией о претензиях к мэрии.

Как уже рассказывал «Орелград», в конце февраля Орловское УФАС России объединило в одно производство два антимонопольных дела, возбужденных в отношении администрации Орла и управления городского транспорта. Оно будет рассмотрено в третьей декаде марта. Руководитель Орловского УФАС Андрей Кирьянов поделился некоторой информацией по данному вопросу. Краткий обзор его речи приводит официальный сайт этого ведомства.

По его словам, вопрос пассажирских перевозок в Орле находится под пристальным вниманием УФАС. В конце прошлого года в антимонопольную службу из прокуратуры и других правоохранительных органов поступили заявления индивидуальных предпринимателей, зарабатывающих пассажирскими перевозками. Они заявили о нарушениях при организации дополнительных маршрутов, выразившихся в бездействии администрации города Орла.

Чиновников, по сути, обвинили в непроведении конкурентных процедур на право заключения муниципальных контрактов для работы на дополнительных маршрутах. Это открыло доступ к маршрутам для неких конкретных перевозчиков и закрыло его для всех остальных, поскольку те не имеют возможности побороться на конкурсе за приглянувшийся им маршрут.

«В рамках рассмотрения указанных заявлений управлением были выданы два предупреждения администрации города Орла, а также управлению городского хозяйства и транспорта о необходимости прекращения указанных действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции»…, — пояснил Андрей Кирьянов.

Также от чиновников потребовали принять меры по устранению последствий такого нарушения путем проведения конкурентных процедур на право выполнения перевозок по регулируемым тарифам. Иными словами, мэрии предложили все-таки провести честный конкурс для перевозчиков. «Однако указанные предупреждения выполнены не были», — подчеркнул глава Орловского УФАС.

Именно поэтому и были возбуждены антимонопольные дела. На данный момент в бездействии администрации города Орла и действиях управления городского хозяйства и транспорта выявлены признаки нарушения статьи 15 Закона «О защите конкуренции». Но окончательное решение будет вынесено после рассмотрения дел специально созданной комиссией УФАС.

ИА «Орелград»